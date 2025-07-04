Оборот организаций в Свердловской области в январе-июне снизился на 3,2%

Оборот организаций Свердловской области в январе-июне 2025 года составил 6 трлн 080 млрд 586 млн руб. Это на 3,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.



Среди видов экономической деятельности сильнее всего за указанный период вырос оборот в сферах «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (в 1,7 раза) и «деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (также в 1,7 раза).



В то же время, заметно уменьшился оборот в сферах «деятельность в области сельского, лесного хозяйства, охота, рыболовство и рыбоводство» (на 37%), «предоставление прочих видов услуг» (на 27%), «торговля розничная; кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» (на 22,1%), «деятельность профессиональная, научная и техническая» (на 12,5%), «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность от ликвидации загрязнений» (на 15,4%).