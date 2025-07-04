Оборот организаций в Свердловской области в январе-июне снизился на 3,2%

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2025. Оборот организаций Свердловской области в январе-мае 2025 года составил 5 трлн 020 млрд ...09.06.2025 Оборот организаций Свердловской области за год уменьшился на 5%
Оборот организаций Свердловской области в январе-апреле 2025 года составил 4 трлн 003 млрд 612 млн руб. Это на 5% ...09.06.2025 Оборот организаций Свердловской области за год уменьшился на 5%
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2025. Оборот организаций Свердловской области в январе-апреле 2025 года составил 4 трлн 003 ...06.05.2025 Оборот организаций Свердловской области в I квартале уменьшился на 4%
Оборот организаций Свердловской области в январе-марте 2025 года составил 2 млрд 942 млн 273 тыс. руб. Это на 3,8% ...06.05.2025 Оборот организаций Свердловской области в I квартале уменьшился на 4%
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2025. Оборот организаций Свердловской области в январе-марте 2025 года составил 2 млрд 942 ...