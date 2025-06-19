Доля подростков на рынке труда Свердловской области сократилась до 3%

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2025. Доля подростков на рынке труда Свердловской области с января по июнь 2025 года сократилось до 3% против 5% за аналогичный период прошлого года. Всего свердловским соискателям от 14 до 18 лет с начала текущего года было направлено 141 тыс. приглашений на вакансии, сообщает hh.ru.



В целом по России в 2025 году доля приглашений для подростков составила 2,7%, тогда как в 2024 году она была на уровне 4,5%. Эксперты связывают снижение с сокращением численности данной возрастной группы.



Охотнее всего российские компании приглашают молодежь до 18 лет на вакансии из профессиональных областей «Продажи, обслуживание клиентов» (1,1 млн приглашений), «Домашний, обслуживающий персонал» (0,6 млн), «Розничная торговля» и «Транспорт, логистика, перевозки» (по 0,5 млн), «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Административный персонал» (по 0,4 млн).



При этом доля приглашений молодым соискателям от компаний из ресторанно-гостиничного направления составила 6%, что более чем в два раза превышает средний по рынку показатель (2,7%). Также выше рынка интерес к молодежи продемонстрировали работодатели из сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» и «Домашний, обслуживающий персонал» (по 5%).