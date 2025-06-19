Доля подростков на рынке труда Свердловской области сократилась до 3%

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2025. Доля подростков на рынке труда Свердловской области с января по июнь 2025 года ...19.06.2025 Число приглашений на вакансии для свердловских подростков за год выросло на 16%
В Свердловской области число приглашений на вакансии для жителей региона в возрасте от 14 до 18 лет выросло на 16% за ...19.06.2025 Число приглашений на вакансии для свердловских подростков за год выросло на 16%
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2025. В Свердловской области число приглашений на вакансии для жителей региона в возрасте от ...20.08.2024 В первой половине 2024 года работодатели Свердловской области отправили женщинам-соискателям 1,4 млн приглашений на собеседование
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2024. В первой половине 2024 года работодатели Свердловской области отправили ...12.03.2024 На Среднем Урале стали в два раза чаще звать на собеседования возрастных соискателей
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. В 2023 году в Свердловской области было опубликовано более 840 резюме соискателей от 61 ...