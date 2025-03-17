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Вчера, 15:11

Число приглашений на вакансии для свердловских подростков за год выросло на 16%

В Свердловской области число приглашений на вакансии для жителей региона в возрасте от 14 до 18 лет выросло на 16% за период с января по июнь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Всего подростки получили более 132,7 тыс. приглашений на вакансии от работодателей. Об этом сообщает портал по поиску работы hh.ru.

Чаще всего работодатели приглашают подростков на вакансии в следующих сферах: «продажи, обслуживание клиентов» (36% от всех приглашений данной возрастной группе), «домашний, обслуживающий персонал» (22%), «розничная торговля» (18%), «транспорт, логистика, перевозки» и «туризм, гостиницы, рестораны» (по 17%). Также довольно часто работодатели предлагают подросткам вакансии «начинающих специалистов», подразумевающих обычно гибкий функционал (17%).

Отметим, что в Свердловской области резюме кандидатов-девушек 14-18 лет получают в среднем больше приглашений, чем кандидатов-юношей: 4,7 приглашения на одно резюме против 3,9.
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