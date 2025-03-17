Число приглашений на вакансии для свердловских подростков за год выросло на 16%

Жители Свердловской области в возрасте от 14 до 18 лет за 2024 год получили 329 тыс. приглашений рассмотреть вакансии. ...17.03.2025 Число приглашений на работу подросткам на Среднем Урале за год выросло на 41%
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2025. Жители Свердловской области в возрасте от 14 до 18 лет за 2024 год получили 329 тыс. ...07.03.2025 В Свердловской области женщины получают больше откликов на вакансии, чем мужчины
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2025. Эксперты hh.ru проанализировали данные за 2024 год и выявили, что в Свердловской ...12.02.2025 Свердловчан на 33% чаще стали приглашать на работу за рубеж
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2025. Жителей Свердловской области в 2024 году приглашали на работу за рубеж на 33% чаще, чем ...16.02.2024 В 2023 году резюме жителей Среднего Урала получили свыше 13 тыс. приглашений на зарубежные вакансии
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. За 2023 год резюме жителей Свердловской области получили 13,7 тыс. приглашений на ...