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В Екатеринбурге построят новый корпус для лицея № 130

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2025. В Екатеринбурге планируют построить новый корпус для лицея № 130 (Студенческая, 26). Это позволит увеличить вместимость учебного заведения на 575 мест. Проект уже получил положительное заключение госэкспертизы, сообщает департамент информполитики города.

По информации управления госэкспертизы области, проект соответствует всем необходимым требованиям, как по безопасности, так и по энергоэффективности. Он предусматривает создание современной образовательной среды, включая специализированные классы для естественных наук, медицинский блок с процедурным и прививочным кабинетами, пищеблок с обеденным залом, мастерские для трудового обучения, информационно-библиотечный центр с оборудованием и другие помещения, включая кабинет психолога.

Помимо этого, будут обустроены залы для занятий физкультурой и спортплощадки на прилегающей территории, а также зоны для игр и отдыха. Кроме того, в корпусе будет создана доступная среда для маломобильных учащихся. Также само помещение нового корпуса будет соединено со зданием лицея для беспрепятственного перемещения учащихся.

Ранее стало известно, что специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) УрФУ в 2026 году переедет в новое здание, расположенное в Новокольцовском районе Екатеринбурга.
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