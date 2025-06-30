В Екатеринбурге построят новый корпус для лицея № 130

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2025. Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) УрФУ в 2026 году переедет в новое ...14.12.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев посетил новый корпус гимназии № 120 в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил новый строящийся корпус ...05.08.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл новый корпус гимназии № 35 на 550 учащихся
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл новое здание гимназии № 35, которое находится ...30.07.2021 В Екатеринбурге открыли школу № 80 на 1,1 тыс. мест
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2021. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга открылась школа № 80, в которой смогут ...18.09.2014 Власти Екатеринбурга планируют расширить вместимость лицея №173 на 550 мест
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2014. Комитет по строительству и управление образования администрации Екатеринбурга ведут ...