В Екатеринбурге в здании СУНЦ УрФУ могут открыть обычную школу

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УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе посещения выставки 100+ ...

Звукорежиссер из Екатеринбурга осужден за кражу музыкального оборудования за 3 млн рублей из УрФУ

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев проверил новые студенческие общежития в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил новые студенческие общежития, ...

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УрБК, Екатеринбург, 17.06.2016. В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга могут повторно отключить горячее водоснабжение в ...

Доходы ректора УрФУ Виктора Кокшарова в 2015 году выросли на 8,5%

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2016. Доходы ректора Уральского федерального университета (УрФУ) Виктора Кокшарова в 2015 ...