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В Екатеринбурге в здании СУНЦ УрФУ могут открыть обычную школу

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2025. Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) УрФУ в 2026 году переедет в новое здание, расположенное в Новокольцовском районе Екатеринбурга. Об этом сообщил врио ректора университета Илья Обабков, пишет «Комсомольская правда».

По его словам, в старое здание по ул. Данилы Зверева, 30, находится в хорошем состоянии, его могут передать региону и переоборудовать под общеобразовательную школу.

По мнению И. Обабкова, окончательное решение по этому вопросу примет правительство Свердловской области.
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