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Сегодня, 10:33

Годовая инфляция в России замедлилась до 9,39%

УрБК, Москва, 03.07.2025. Годовая инфляция в России с 24 по 30 июня составила 9,39% против 9,48% неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития РФ.

За последнюю неделю цены выросли на 0,07%. Продовольственные товары в стране подорожали на 0,06%, непродовольственные — на 0,01%. Стоимость услуг выросла на 0,25%.

Напомним, что годовая инфляция в Свердловской области в мае замедлилась до 10,98%.
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