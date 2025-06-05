УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:38

Годовая инфляция в России замедлилась до 9,59%

УрБК, Москва, 19.06.2025. Годовая инфляция в России с 10 по 16 июня составила 9,59% против 9,66% неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития РФ.

За последнюю неделю цены выросли на 0,04%. Продовольственные товары в стране подорожали на 0,06%, непродовольственные подешевели на 0,05%. Стоимость услуг выросла на 0,09%.

Напомним, что годовая инфляция в Свердловской области в мае замедлилась до 10,98%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.06.2025 Годовая инфляция в России замедлилась до 9,66%

УрБК, Москва, 05.06.2025. Годовая инфляция в России с 27 мая по 2 июня составила 9,66% против 9,78% неделей ранее. Об ...

29.05.2025 Годовая инфляция в России замедлилась до 9,78%

УрБК, Москва, 29.05.2025. Годовая инфляция в России с 20 по 26 мая составила 9,78% против 9,9% неделей ранее. Об этом ...

22.05.2025 Годовая инфляция в России замедлилась до 9,9%

УрБК, Москва, 22.05.2025. Годовая инфляция в России с 13 по 19 мая составила 9,9% против 10,09% неделей ранее. Об этом ...

24.04.2025 Годовая инфляция в России замедлилась до 10,35%

УрБК, Москва, 24.04.2025. Годовая инфляция в России с 15 по 21 апреля замедлилась с 10,38% до 10,35%. Об этом ...

26.09.2024 Годовая инфляция в России замедлилась до 8,59%

УрБК, Москва, 26.09.2024. Годовая инфляция в России за неделю с 17 по 23 сентября замедлилась до 8,59% с 8,74% неделей ...

Популярные новости
04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн23.05.2025Компания «Стройгрупп» после вмешательства прокуратуры погасила долги по зарплате перед 19 работниками20.05.2025Татьяна Глазкова: Мы создаем творческую экосистему23.05.2025Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по льготной ипотеке для семей с детьми до 14 лет03.06.2025В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после празднования Дня защиты детей оперативно провели уборку
Архив новостей
Июнь 2025 (347)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18