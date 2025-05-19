Годовая инфляция в Свердловской области в мае замедлилась до 10,98%

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2025. Инфляция на Среднем Урале в мае 2025 года составила 10,98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в апреле — 11,22%). Об этом сообщает Свердловскстат. Продовольственные товары за год подорожали на 13,16%, непродовольственные — на 7,18%, услуги — на 12,84%. Потребительские цены в мае выросли на 0,45% по сравнению с предыдущим месяцем.

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