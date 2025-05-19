Годовая инфляция в Свердловской области в мае замедлилась до 10,98%

Инфляция на Среднем Урале в апреле 2025 года составила 11,22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в ...19.05.2025 Годовая инфляция в Свердловской области в апреле замедлилась до 11,22%
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2025. Инфляция на Среднем Урале в апреле 2025 года составила 11,22% по сравнению с ...21.04.2025 Годовая инфляция в Свердловской области в марте ускорилась до 11,36%
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2025. Инфляция на Среднем Урале в марте 2025 года составила 11,36% по сравнению с аналогичным ...13.03.2025 Годовая инфляция в Свердловской области в феврале ускорилась до 10,9%
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2025. Инфляция на Среднем Урале в феврале 2025 года составила 10,9% по сравнению с ...18.02.2025 Годовая инфляция в Свердловской области в январе ускорилась до 10,60%
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2025. Инфляция на Среднем Урале в январе 2025 года составила 10,60% по сравнению с ...