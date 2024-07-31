Ремонт дорог в Екатеринбурге проходит без закрытия движения

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2024. Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов проверил, как идут ремонтные работы на ...19.09.2019 В Екатеринбурге уложено порядка 90% асфальтобетона на ремонтируемые проезжие части
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2019. В Екатеринбурге уложено порядка 90% асфальтобетона на ремонтируемые проезжие части ...09.10.2014 Евгений Липович: Ремонтные работы на ул. Шевченко подходят к завершению
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2014. Практически завершены ремонтные работы на ул. Шевченко. Ночью 8 октября дорожные службы ...09.09.2014 Ремонт улицы Луначарского в Екатеринбурге закончат к 30 октября
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2014. Ремонт улицы Луначарского в Екатеринбурге закончат к 26 октября. ОАО «Трест ...28.08.2014 Движение транспорта по улице Малышева будет перекрыто в ночное время до 7 сентября
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2014. В Екатеринбурге начинается ремонт улицы Малышева от улицы 8 Марта (включая перекресток) ...