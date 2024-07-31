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Ремонт дорог в Екатеринбурге проходит без закрытия движения

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2025. Ремонт дорог в Екатеринбурге проходит без закрытия движения, чтобы доставить минимальный дискомфорт жителям. На текущий момент завершены работы на шести участках, еще на 12 объектах работа идет в соответствии с графиком, заявила директор департамента благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова в ходе пресс-тура по ремонтируемым участкам. Об этом сообщает департамент информполитики города.

По словам Т. Благодатковой, движение на участках ремонта не перекрывается, а только сужается, а тротуары по обе стороны дороги ремонтируются по очереди, чтобы не мешать пешеходам. Представитель АО «Трест Уралтрансспецстрой» Николай Чечушков отметил, что ремонт идет в круглосуточном режиме. Днем рабочие готовят покрытие, а ночью проводят его замену.

В ходе пресс-тура были посещены три участка ремонта. На отрезке ул. Карла Либкнехта от проспекта Ленина до Шевченко работы уже выполнены более чем на 80%. Уложено новое покрытие, заменено 6 тыс. плиток на тротуарах, заменены бордюры.

На ул. Испанских Рабочих (от Мельковской до Азина) идет восстановление бордюра и замена асфальта. Будет уложено 4 тыс. кв. м покрытия. Работы планируется завершить к 20 июля.

На ул. Челюскинцев (от Стрелочников до дома № 106) работы уже завершены. Проведена замена асфальта и бордюров, восстановлены пешеходные части, убран мусор. Площадь ремонта составила 9,7 тыс. кв. м дороги и 1,8 тыс. кв. м тротуара.

Отметим, что в текущем году планируется отремонтировать 34 участка общей площадью 516 тыс. кв. м. Все работы будут завершены 15 октября.
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