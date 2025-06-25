Объем выданных на Среднем Урале автокредитов в январе-мае снизился на 49%

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2025. Объем выданных на Среднем Урале автокредитов в январе-мае составил 13,7 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 49%, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй.



С таким результатом Средний Урал занял восьмую строчку рейтинга среди 15 регионов-лидеров в сегменте автокредитования. Наиболее слабую динамику продемонстрировали Ростовская область (-58,5%), Москва (-54,9%), Московская область (-54,9%), Санкт-Петербург (-54,4%) и Челябинская область (-52,9%).



В целом по стране за январь-май текущего года граждане оформили автокредиты на общую сумму 457,2 млрд руб. Это на 53,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-мае 2024 года — 975,3 млрд руб.).



«Падение выдачи автокредитов в январе-мае 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.