Объем выданных на Среднем Урале автокредитов в январе-мае снизился на 49%

Объем выданных на Среднем Урале автокредитов в мае 2025 года составил 3,03 млрд руб. По сравнению с аналогичным ...25.06.2025 Объем выданных на Среднем Урале автокредитов в мае снизился вдвое
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2025. Объем выданных на Среднем Урале автокредитов в мае 2025 года составил 3,03 млрд руб. По ...30.05.2025 Объем выданных на Среднем Урале автокредитов в январе-апреле снизился вдвое
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2025. Объем выданных на Среднем Урале автокредитов в январе-апреле 2025 года составил 10,3 ...13.05.2025 Объем выданных на Среднем Урале автокредитов в I квартале снизился вдвое
Объем выданных на Среднем Урале автокредитов за I квартал 2025 года составил 7,4 млрд руб. По сравнению с аналогичным ...13.05.2025 Объем выданных на Среднем Урале автокредитов в I квартале снизился вдвое
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2025. Объем выданных на Среднем Урале автокредитов за I квартал 2025 года составил 7,4 млрд ...