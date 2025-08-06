Объем выданных на Среднем Урале автокредитов в январе-июле снизился на 47%

Объем выданных на Среднем Урале автокредитов в январе-июле составил 21,7 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 46,5%, говорится в исследовании национального бюро кредитных историй.



С таким результатом Средний Урал занял восьмую строчку рейтинга среди 15 регионов-лидеров в сегменте автокредитов. Наиболее слабую динамику продемонстрировали Москва (-52,8%), Московская область (-52,7%), Санкт-Петербург (-52,1%), Ленинградская область (-50,6%), а также Челябинская область (-50,3%).



В целом по стране за первые семь месяцем текущего года граждане оформили автокредиты на общую сумму 713,6 млрд руб. Это на 46,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-июле 2024 года — 1 трлн 326,1 млрд руб.).



«Падение выдачи автокредитов в январе-июле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.