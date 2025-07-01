УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 18:01

Объем выданных на Среднем Урале автокредитов в январе-июне снизился на 48%

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2025. Объем выданных на Среднем Урале автокредитов в январе-июне составил 17,4 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 47,8%, говорится в исследовании национального бюро кредитных историй.

С таким результатом Средний Урал занял восьмую строчку рейтинга среди 15 регионов-лидеров в сегменте автокредитов. Наиболее слабую динамику продемонстрировали Ростовская область (-54,4%), Московская область (-54,5%), Москва (-54,4%), Санкт-Петербург (-53,6%), а также Ленинградская область (-52,2%).

В целом по стране за I полугодие текущего года граждане оформили автокредиты на общую сумму 576,5 млрд руб. Это на 47,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в I полугодие 2024 года — 1 трлн 091,4 млрд руб.).

«Падение выдачи автокредитов в I полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
