Вчера, 17:23

Объем выданных на Среднем Урале автокредитов в январе-июле снизился на 47%

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2025. Объем выданных на Среднем Урале автокредитов в январе-июле составил 21,7 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 46,5%, говорится в исследовании национального бюро кредитных историй.

С таким результатом Средний Урал занял восьмую строчку рейтинга среди 15 регионов-лидеров в сегменте автокредитов. Наиболее слабую динамику продемонстрировали Москва (-52,8%), Московская область (-52,7%), Санкт-Петербург (-52,1%), Ленинградская область (-50,6%), а также Челябинская область (-50,3%).

В целом по стране за первые семь месяцев текущего года граждане оформили автокредиты на общую сумму 713,6 млрд руб. Это на 46,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-июле 2024 года — 1 трлн 326,1 млрд руб.).

«Падение выдачи автокредитов в январе-июле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
