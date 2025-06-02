УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:41

Число пострадавших от кибермошенников несовершеннолетних за пять месяцев выросло на 25%

УрБК, Москва, 01.07.2025. Количество пострадавших от кибермошенников несовершеннолетних россиян за пять месяцев выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Одна из распространенных схем обмана связана с похищением данных в ходе звонков и сообщений от имени образовательных организаций или органов власти. В частности, злоумышленники используют образ фэйкового психолога, который требует от ребенка пройти тестирование. После регистрации на фишинговом ресурсе и получения мошенниками кода следует якобы атака на портал «Госуслуги» с подключением поддельных сотрудников правоохранительных органов. Запугивая детей, мошенники получают доступ к средствам родителей.

Также часто используется схема с мошенничеством при продаже/покупке игровых аккаунтов или ценностей с использованием поддельных сайтов. После ввода данных карты злоумышленники получают доступ к счету и похищают средства.

Помимо этого, мошенники через различные группы и каналы продают якобы настоящие ответы на задания ЕГЭ. После оплаты подростки либо получают бесполезные или старые материалы, либо вообще лишаются доступа.

Кроме того, мошенники часто создают фальшивые магазины с привлекательными ценами на брендовую одежду, гаджеты или косметику. После предоплаты за товар продавец либо блокирует подростка, либо высылает подделку низкого качества.

Еще одна схема заключается в рассылке вредоносного программного обеспечения под видом фото или видео. В зависимости от вида вредоносного программного обеспечения можно лишиться данных, средств или запустить на своем устройстве майнинг криптовалют для мошенников.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.06.2025 Аналитики фиксируют рост мошенничества в отношении школьников

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2025. Кибераналитики прогнозируют рост мошенничества в отношении детей в период летних ...

17.04.2025 Злоумышленники начали взламывать аккаунты на портале «Госуслуги» с использованием функции демонстрации экрана на смартфоне

УрБК, Москва, 17.04.2025. Злоумышленники начали взламывать аккаунты на портале «Госуслуги». Под предлогом помощи они ...

01.04.2025 МВД рассказало о способах обмана в чатах, где люди делятся случаями взаимодействия с мошенниками

УрБК, Москва, 01.04.2025. Управление по организации борьбы с противоправным использованием ...

24.02.2025 МВД предупредило россиян о мошеннических рассылках под предлогом восстановления карт Visa и Mastercard

УрБК, Москва, 24.02.2025. МВД предупредило россиян о мошеннических рассылках под предлогом восстановления карт Visa и ...

22.01.2025 В России участились случаи обмана детей мошенниками

УрБК, Москва, 22.01.2025. В последнее время мошенники в России все чаще используют детей для незаконного получения ...

Популярные новости
04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн11.06.2025В музыкальной школе Академического района Екатеринбурга завершилась летняя творческая смена «Джазики»03.06.2025В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после празднования Дня защиты детей оперативно провели уборку19.06.2025Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов05.06.2025Екатеринбургу нужно набрать еще 58 тыс. голосов для получения финансирования на благоустройство парков
Архив новостей
Июль 2025 (30)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18