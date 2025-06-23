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Сегодня, 15:13

В России могут создать базу биометрических данных мошенников

Российские власти намерены создать базу биометрических данных мошенников. Соответствующее поручение дал глава правительства РФ Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по развитию отрасли связи, пишет ТАСС.

Проработкой этого вопроса займутся МВД, Роскомнадзор, Центробанк и Минцифры.

Напомним, что потери россиян от онлайн-мошенничества в текущем году снизились вдвое.
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