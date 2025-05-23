Потери россиян от онлайн-мошенничества в текущем году снизились вдвое

УрБК, Москва, 18.06.2025. Потери жителей России от онлайн-мошенничества в текущем году снизились в два раза. При этом активность мошенников повысилась в 1,5 раза. Об этом в рамках ПМЭФ-2025 заявил Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Ранее злоумышленники пытались получить доступ к платежным средствам жертв, взламывая личные кабинеты, и самостоятельно выводили деньги. Банки в ответ ввели дополнительные меры защиты, вынудив мошенников вернуться к методам социальной инженерии, убеждая собеседников самостоятельно отдавать свои средства через банкоматы или онлайн-переводы.



«С начала года мы наблюдаем тренд на снижение количества краж средств россиян в дистанционных сервисах. Это результат эффективных мер защиты со стороны банков и повышения осведомленности клиентов. Мошенники переключились на социальную инженерию и часто в своих сценариях используют дропов. Осенью в силу вступит закон, ужесточающий ответственность за нелегальные финансовые операции с чужими картами. Теперь даже посредники, сознательно или по неосторожности вовлеченные в схему, могут столкнуться с уголовным наказанием. Борьба с мошенниками напоминает сериал: сезоны меняются, герои прежние, а финал все еще впереди», — сообщил Дмитрий Ревякин.



Отметим, что, по данным банка, значительно выросла активность мошенников в отношении несовершеннолетних — с начала года число хищений в этой группе удвоилось. Это объясняется высокой цифровой активностью подростков, их активным общением в чатах, легкостью вступления в переписку и недостаточным уровнем знаний и навыков безопасности. Наоборот, люди пенсионного возраста стали на 22% реже попадаться на уловки злоумышленников.



Для защиты средств клиентов банки вводят ряд инструментов: подтверждение по биометрии, по NFC, самозапреты, чтобы помешать мошенникам вывести деньги. Так, клиенты, сдавшие биометрию через приложение Госуслуг или в отделениях банка, могут подтверждать операции по фото. Другие клиенты могут подтвердить операцию, приложив банковскую карту к смартфону с технологией NFC — как правило, мошенники действуют по телефону, и карт у них нет.