УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Сегодня, 17:55

Потери россиян от онлайн-мошенничества в текущем году снизились вдвое

Потери жителей России от онлайн-мошенничества в текущем году снизились в два раза. При этом активность мошенников повысилась в 1,5 раза. Об этом в рамках ПМЭФ-2025 заявил Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Ранее злоумышленники пытались получить доступ к платежным средствам жертв, взламывая личные кабинеты, и самостоятельно выводили деньги. Банки в ответ ввели дополнительные меры защиты, вынудив мошенников вернуться к методам социальной инженерии, убеждая собеседников самостоятельно отдавать свои средства через банкоматы или онлайн-переводы.

«С начала года мы наблюдаем тренд на снижение количества краж средств россиян в дистанционных сервисах. Это результат эффективных мер защиты со стороны банков и повышения осведомленности клиентов. Мошенники переключились на социальную инженерию и часто в своих сценариях используют дропов. Осенью в силу вступит закон, ужесточающий ответственность за нелегальные финансовые операции с чужими картами. Теперь даже посредники, сознательно или по неосторожности вовлеченные в схему, могут столкнуться с уголовным наказанием. Борьба с мошенниками напоминает сериал: сезоны меняются, герои прежние, а финал все еще впереди», — сообщил Дмитрий Ревякин.

Отметим, что, по данным банка, значительно выросла активность мошенников в отношении несовершеннолетних — с начала года число хищений в этой группе удвоилось. Это объясняется высокой цифровой активностью подростков, их активным общением в чатах, легкостью вступления в переписку и недостаточным уровнем знаний и навыков безопасности. Наоборот, люди пенсионного возраста стали на 22% реже попадаться на уловки злоумышленников.

Для защиты средств клиентов банки вводят ряд инструментов: подтверждение по биометрии, по NFC, самозапреты, чтобы помешать мошенникам вывести деньги. Так, клиенты, сдавшие биометрию через приложение Госуслуг или в отделениях банка, могут подтверждать операции по фото. Другие клиенты могут подтвердить операцию, приложив банковскую карту к смартфону с технологией NFC — как правило, мошенники действуют по телефону, и карт у них нет.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Сегодня, 14:56 Потери россиян от онлайн-мошенничества в текущем году снизились вдвое

УрБК, Москва, 18.06.2025. Потери жителей России от онлайн-мошенничества в текущем году снизились в два раза. При этом ...

23.05.2025 Российские банки выявили новую схему вовлечения в дропперство

Специалисты департамента по обеспечению безопасности банка ВТБ выявили новую схему хищения денег и одновременного ...

23.05.2025 Российские банки выявили новую схему вовлечения в дропперство

УрБК, Москва, 23.05.2025. Специалисты департамента по обеспечению безопасности банка ВТБ выявили новую схему хищения ...

17.03.2025 Банки предупредили о росте случаев мошенничества с оплатой несуществующих посылок

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2025. ВТБ предупреждает о росте случаев мошенничества с оплатой несуществующих посылок. ...

22.06.2016 С начала года доля хищений с банковских карт россиян через банкоматы увеличилась до 87%

УрБК, Москва, 22.06.2016. За январь-июнь доля хищений с банковских карт россиян через банкоматы увеличилась до 87%. По ...

Популярные новости
04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн23.05.2025Компания «Стройгрупп» после вмешательства прокуратуры погасила долги по зарплате перед 19 работниками20.05.2025Татьяна Глазкова: Мы создаем творческую экосистему23.05.2025Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по льготной ипотеке для семей с детьми до 14 лет03.06.2025В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после празднования Дня защиты детей оперативно провели уборку
Архив новостей
Июнь 2025 (318)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18