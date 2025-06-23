В России могут создать базу биометрических данных мошенников

УрБК, Москва, 23.06.2025. Российские власти планируют создать единую базу мобильных устройств для борьбы с ...27.09.2024 Российские банки с начала года собрали более 1,7 млн биометрических данных
УрБК, Москва, 27.09.2024. Российские банки с начала года собрали более 1,7 млн биометрических данных. В прошлом году ...27.07.2022 Российские банки столкнулись с трудностями при передаче биометрических данных в ЕБС
Российские банки столкнулись с трудностями при передаче биометрических данных из собственных баз в Единую ...27.07.2022 Российские банки столкнулись с трудностями при передаче биометрических данных в ЕБС
УрБК, Москва, 27.07.2022. Российские банки столкнулись с трудностями при передаче биометрических данных из собственных ...03.07.2019 В Банке России отметили медленные темпы сбора биометрических данных
УрБК, Москва, 03.07.2019. Процесс сбора биометрических данных в России идет медленно и тяжело. Об этом сообщил первый ...