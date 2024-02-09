В Екатеринбурге завершается первый этап благоустройства набережной у цирка

УрБК, Екатеринбург. 09.02.2024. В Екатеринбурге специалисты приступили к реконструкции набережной Исети от улицы ...

В Екатеринбурге стартовала реконструкция набережной Исети от улицы Куйбышева до улицы Декабристов

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. В Екатеринбурге подвели итоги голосования по выбору концепции набережной южного берега ...

В Екатеринбурге определились с концепцией благоустройства набережной южного берега Верх-Исетского пруда

Благоустройство набережной Исети в Екатеринбурге на участке от улицы Куйбышева до Декабристов завершится в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. В Екатеринбурге в следующем году будет завершено благоустройство набережной Исети на ...