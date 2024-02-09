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В Екатеринбурге завершается первый этап благоустройства набережной у цирка

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2025. В Екатеринбурге завершается первый этап благоустройства набережной у цирка, по левому берегу реки Исеть на отрезке Куйбышева–Декабристов. Об этом сообщает департамент информполитики города.

Сдача объекта планируется в ближайшее время. В ходе работ было уложено 10,6 тыс. кв. м покрытия пешеходных дорожек, обустроены спуски к воде, сети освещения, детская площадка, установлены малые архитектурные формы, построены амфитеатр и фонтан. Также на площади 3,9 тыс. кв. м проведено озеленение, высажены деревья и кустарники.

Отметим, что благоустройство противоположного берега на том же отрезке было завершено в прошлом году. Тогда же были реконструированы улицы Народной воли и Степана Разина. Общая площадь благоустроенной набережной по обоим берегам составила 47,5 тыс. кв. м, а протяженность — 1,3 тыс. м. Длина реконструированных улиц составила около 850 м.

Проведенные работы являются частью большого проекта по превращению набережной от Верх-Исетского до Нижне-Исетского пруда в единую прогулочную зону протяженностью 42 км.
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