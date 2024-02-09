В Екатеринбурге завершается первый этап благоустройства набережной у цирка

УрБК, Екатеринбург. 09.02.2024. В Екатеринбурге специалисты приступили к реконструкции набережной Исети от улицы ...25.01.2024 В Екатеринбурге определились с концепцией благоустройства набережной южного берега Верх-Исетского пруда
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. В Екатеринбурге подвели итоги голосования по выбору концепции набережной южного берега ...25.10.2023 Благоустройство набережной Исети в Екатеринбурге на участке от улицы Куйбышева до Декабристов завершится в 2024 году
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. В Екатеринбурге в следующем году будет завершено благоустройство набережной Исети на ...28.01.2022 На официальном портале Екатеринбурга стартовал опрос горожан о благоустройстве набережной Верх-Исетского пруда от улицы Лоцмановых до улицы Плотников
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2022. На официальном портале города Екатеринбурга сегодня стартовал опрос, посвященный ...28.06.2021 Глава Екатеринбурга рассказал о концепции благоустройства набережной реки Исеть
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2021. В новом выпуске газеты «Вечерний Екатеринбург» глава города Алексей Орлов опубликовал ...