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В Екатеринбурге стартовала реконструкция набережной Исети от улицы Куйбышева до улицы Декабристов

УрБК, Екатеринбург. 09.02.2024. В Екатеринбурге специалисты приступили к реконструкции набережной Исети от улицы Куйбышева до Декабристов. Об этом в личном Telegram-канале написал глава города Алексей Орлов.

В Екатеринбурге стартовала реконструкция набережной Исети от улицы Куйбышева до улицы Декабристов
Изображение из официального Telegram-канала главы Екатеринбурга Алексея Орлова

«Работы по созданию единой набережной Исети «от ВИЗа до НИЗа» продолжатся и в наступающем благоустроительном сезоне. В частности, стартовала масштабная реконструкция обоих берегов реки Исети от улицы Куйбышева до улицы Декабристов», — сообщил градоначальник.

На первом этапе работы будут вестись по левому (восточному) берегу. Протяженность этого участка составляет 660 м, при этом площадь дорожно-тропиночной сети в этой локации составит 4,5 тыс. кв. м. Также на 13,5 тыс. кв. м. будут высажены деревья, кустарники, обустроены цветники. Также в соответствии с проектом специалисты обустроят новую систему освещения, амфитеатры, детские игровые площадки и зоны для спокойного отдыха.

В рамках второго этапа работы будут проводиться на правом берегу этого же участка. Завершить проект полностью планируется в ноябре 2025 года.
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