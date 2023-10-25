В Екатеринбурге стартовала реконструкция набережной Исети от улицы Куйбышева до улицы Декабристов

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. В Екатеринбурге в следующем году будет завершено благоустройство набережной Исети на ...22.03.2023 К 300-летию Екатеринбург получит первый участок единой пешеходной набережной реки Исети
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал появление в городе к празднованию ...05.04.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты развития набережной Исети
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, ...12.11.2019 В Екатеринбурге на набережной Исети появится новый парк
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2019. Муниципальная общественная комиссия на очередном заседании одобрила актуализированную ...11.07.2018 Власти Екатеринбурга объявили конкурс на реконструкцию набережной Исети за 170,1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2018. МКУ «Городское благоустройство» разместило на портале госзакупок заказ на ...