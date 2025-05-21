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Вчера, 09:03

Совокупный зарплатный долг в России за год вырос почти в 3,5 раза

УрБК, Москва, 27.06.2025. Общая сумма зарплатного долга российских работодателей на конец мая составила 1,66 млрд руб. За год этот показатель вырос в 3,4 раза или на 1,17 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

По сравнению с апрелем сумма задолженности увеличилась на 180,4 млн руб., или на 12,2%. Объем долга кратно вырос с начала года: на 1 января 2025 года его сумма составляла 507,9 млн руб.

Около половины совокупной задолженности по заработной плате в России приходится на строительную отрасль — 46,8%.

Эксперты полагают, что такую динамику в сфере строительства определяют прежде всего отмена целого ряда программ по ипотечному кредитованию, сложившаяся законодательная конструкция со счетами эскроу и высокая ставка ЦБ.

Ранее глава национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков сообщал, что средняя зарплата строителей в России в 2025 году выросла на 18%.
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