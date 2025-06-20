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Минэнерго: В России запасы бензина и дизельного топлива близки к историческим максимумам

УрБК, Москва, 26.06.2025. В России запасы бензина и дизельного топлива близки к историческим максимумам, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минэнерго.

В ведомстве пояснили, что в летний период традиционно увеличивается спрос на топливо со стороны агросектора и автопутешественников, но оснований для повышения цен нет.

«Отрасль полностью готова к сезонному повышению спроса, и дефицита нефтепродуктов не ожидается», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее УрБК писал, что средние потребительские цены на бензин марки АИ-95 в Свердловской области с 9 по 16 июня 2025 года повысились на 0,12%, до 60,53 руб. за литр.
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