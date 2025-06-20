Минэнерго: В России запасы бензина и дизельного топлива близки к историческим максимумам

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-95 в Свердловской области с 9 по 16 ...06.06.2025 На Среднем Урале бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,1%
Средние потребительские цены на бензин марки АИ-95 в Свердловской области с 26 мая по 2 июня 2025 года повысились на ...06.06.2025 На Среднем Урале бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,1%
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-95 в Свердловской области с 26 мая по 2 ...21.09.2023 Правительство РФ временно запретило экспорт бензина и дизтоплива
Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает ...21.09.2023 Правительство РФ временно запретило экспорт бензина и дизтоплива
УрБК, Москва, 21.09.2023. Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного ...