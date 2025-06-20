Минэнерго: В России запасы бензина и дизельного топлива близки к историческим максимумам

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На Среднем Урале бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,12%

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-95 в Свердловской области с 9 по 16 ...

На Среднем Урале бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,1%

Средние потребительские цены на бензин марки АИ-95 в Свердловской области с 26 мая по 2 июня 2025 года повысились на ...

На Среднем Урале бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,1%

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-95 в Свердловской области с 26 мая по 2 ...

Правительство РФ временно запретило экспорт бензина и дизтоплива

Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает ...

Правительство РФ временно запретило экспорт бензина и дизтоплива

УрБК, Москва, 21.09.2023. Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного ...