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В Екатеринбурге обновление дорожной разметки подходит к концу

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2025. В Екатеринбурге обновление дорожной разметки подходит к концу. Сейчас работы выполнены уже на 70%. Об этом сообщает департамент информполитики города.

На сегодняшний день дорожники нанесли разметку на дорогах (110 тыс. кв. м), пешеходных переходах (28 тыс. кв. м), а также у остановок (1 тыс. кв. м). Всего за это время было потрачено свыше 149 тыс. кв. м краски и порядка 47 тыс. кв. м пластика.

По плану у рабочих нанести около 330 тыс. кв. м регулирующих линий. Большая часть из них (207 тыс. кв. м) будет сделана краской, оставшаяся — износостойким термопластиком. Его уложат на наиболее загруженных участках дороги.

Отмечается, что для удобства водителей дорожные работы ведутся исключительно с 22:00 до 6:00.
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