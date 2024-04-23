В Екатеринбурге обновление дорожной разметки подходит к концу

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На автомагистралях и пешеходных переходах Екатеринбурга в этом году нанесут 300 тыс. кв. метров дорожной разметки

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. В Екатеринбурге специалисты муниципального бюджетного учреждения «Центр организации ...

В Екатеринбурге нанесут 218 тыс. кв. метров дорожной разметки

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2022. МБУ «Центр организации движения» планирует в текущем сезоне нанести на улицах ...

В Екатеринбурге с 1 июля начнется второй этап работ по разметке автомобильных дорог

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2019. В Екатеринбурге Муниципальный Центр организации движения (ЦОД) выполнил 47% от ...

В Екатеринбурге общественники раскритиковали чиновников из-за дорожной разметки

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2018. В Екатеринбурге разметка на пешеходных переходах на улицах Фучика и Готвальда частично ...

В Екатеринбурге начали наносить дорожную разметку на улицах и пешеходных переходах

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2018. Центр организации дорожного движения начал работу по нанесению дорожной разметки на ...