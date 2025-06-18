Число выданных на Среднем Урале льготных ипотечных кредитов за месяц снизилось на 10%

В Свердловской области в мае 2025 года выдали 1 тыс. 939 ипотечных кредитов на общую сумму 7,36 млрд руб., говорится в ...18.06.2025 Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области за месяц снизилось на 21%
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2025. В Свердловской области в мае 2025 года выдали 1 тыс. 939 ипотечных кредитов на общую ...23.09.2024 В Свердловской области доля льготных ипотечных кредитов в общем объеме выданных кредитов на покупку жилья в августе составила 52%
В Свердловской области объем выданных льготных ипотечных кредитов в августе 2024 года составил 5,14 млрд руб. (52% от ...19.06.2024 На Южном Урале количество выданных ипотечных кредитов за месяц снизилось на 3%
УрБК, Челябинск, 19.06.2024. В Челябинской области в апреле 2024 года было выдано 2,62 тыс. ипотечных кредитов. По ...05.03.2024 В Свердловской области количество выданных ипотечных кредитов за месяц снизилось почти на четверть
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В Свердловской области в январе 2024 года было выдано 2,69 тыс. ипотечных кредитов. По ...