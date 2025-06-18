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Число выданных на Среднем Урале льготных ипотечных кредитов за месяц снизилось на 10%

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2025. В Свердловской области в мае 2025 года было выдано 1 тыс. 317 льготных ипотечных кредитов на общую сумму 6,76 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем показатели снизились на 10% и 6% соответственно, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Средний размер выданных льготных ипотечных кредитов в Свердловской области в мае достиг 5,13 млн руб. (в апреле — 4,88 млн). Средний срок ипотеки в регионе увеличился с 324 до 331 месяца.

Согласно исследованию, в целом по стране в мае было выдано 38,05 тыс. льготных ипотечных кредитов на 216,73 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели снизились на 54% и 51% соответственно.
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