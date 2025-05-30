Объем выданных на Среднем Урале автокредитов в мае снизился вдвое

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2025. Объем выданных на Среднем Урале автокредитов в мае 2025 года составил 3,03 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 49,8%, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С таким результатом Средний Урал занял седьмую строчку рейтинга среди 30 регионов-лидеров в сегменте автокредитования. Самую худшую динамику продемонстрировали Красноярский край (-59,9%), Тульская область (-57,3%), Москва (-56,8%), Кемеровская область (-56,2%), а также Московская область (-56,1%).



В целом по стране за май текущего года граждане оформили автокредиты на общую сумму 101,4 млрд руб. Это на 53,3% меньше, чем в прошлом году (в мае 2024 года — 217,2 млрд руб.).



«Падение выдачи автокредитов во второй половине 2024 года было обусловлено ростом рыночных ставок и утилизационного сбора», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.