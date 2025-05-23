Объем выданных на Среднем Урале автокредитов в мае снизился вдвое

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2025. Объем выданных на Среднем Урале автокредитов в мае 2025 года составил 3,03 млрд руб. По ...23.05.2025 Объем выданных на Среднем Урале автокредитов за год снизился почти вдвое
Объем выданных на Среднем Урале автокредитов в апреле 2025 года составил 2,96 млрд руб. По сравнению с аналогичным ...23.05.2025 Объем выданных на Среднем Урале автокредитов за год снизился почти вдвое
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2025. Объем выданных на Среднем Урале автокредитов в апреле 2025 года составил 2,96 млрд руб. ...13.05.2025 Объем выданных на Среднем Урале автокредитов в I квартале снизился вдвое
Объем выданных на Среднем Урале автокредитов за I квартал 2025 года составил 7,4 млрд руб. По сравнению с аналогичным ...13.05.2025 Объем выданных на Среднем Урале автокредитов в I квартале снизился вдвое
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2025. Объем выданных на Среднем Урале автокредитов за I квартал 2025 года составил 7,4 млрд ...