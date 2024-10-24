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Сегодня, 11:31

Екатеринбург закупит более 130 новых остановочных навесов

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2025. Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на закупку и монтаж более 130 новых остановочных навесов, сообщает департамент информационной политики города.

33 остановочных комплекса изготовят в привычном для горожан формате. Еще 99 навесов будут иметь большой размер с возможностью объединения нескольких конструкций в одну. Их установят на самых загруженных участках дорог.

Добавляется, что новые остановки могут иметь камеры видеонаблюдения, а также электронные табло с расписанием транспорта в реальном времени.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе своего выступления с ежегодным отчетом перед депутатами гордумы анонсировал планы по закупке свыше 300 новых остановочных навесов.
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