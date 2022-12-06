Президент Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера

УрБК, Москва, 06.12.2022. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2023 и плановый период 2024-2025 ...03.12.2019 Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете продажи техники без отечественного ПО
УрБК, Москва, 03.12.2019. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает продажу электронной техники без ...28.12.2018 Президент РФ подписал закон об отмене национального роуминга
УрБК, Москва, 28.12.2018. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга в стране, ...30.09.2013 Владимир Путин подписал закон о реформе РАН
УрБК, Москва, 30.09.2013. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о реформе Российской академии наук вечером в ...07.04.2011 Президент РФ подписал Федеральный закон «Об электронной подписи»
УрБК, Москва, 07.04.2011. Президент РФ подписал Федеральный закон «Об электронной подписи». Напомним, закон направлен ...