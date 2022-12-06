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Президент Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера

УрБК, Москва, 25.06.2025. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предполагает в том числе создание национального многофункционального цифрового сервиса, который также будет выполнять функции мессенджера, сообщает ТАСС.

Сервис появится на базе отечественного программного обеспечения. Он будет интегрирован с платформами «ЕСИА» и «Госуслуги» для предоставления пользователям возможностей по получению государственных и коммерческих услуг. Общение в мессенджере будет доступно на русском и языках коренных народов РФ. Также его функционал позволит совершать телефонные звонки.

Помимо этого, данное приложение станет способом идентификации личности, платформой для взаимодействия учащихся и преподавателей, а также получит функции подписания документов с помощью электронной подписи.
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