Цифровая платформа MAX станет национальным мессенджером

УрБК, Москва, 30.06.2025. В российском мессенджере Max зарегистрировался 1 млн пользователей. За последние несколько ...25.06.2025 Президент Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера
УрБК, Москва, 25.06.2025. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предполагает в том числе создание ...19.09.2022 Больницы Свердловской области внедрили «Единую цифровую платформу»
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. Минцифры и Минздрав Свердловской области внедрили в регионе медицинскую информационную ...05.12.2017 Компания Facebook разработала приложение Messenger Kids
Компания Facebook презентовала новое приложение, которое получило название Messenger Kids. Об этом сообщает портал ...07.04.2011 Президент РФ подписал Федеральный закон «Об электронной подписи»
УрБК, Москва, 07.04.2011. Президент РФ подписал Федеральный закон «Об электронной подписи». Напомним, закон направлен ...