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Вчера, 14:15

Цифровая платформа MAX станет национальным мессенджером

УрБК, Москва, 15.07.2025. Российские власти выбрали цифровую платформу MAX национальным мессенджером. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает Минцифры РФ.

Отмечается за работу MAX будет отвечать дочерняя компания холдинга VK — «Коммуникационная платформа».

Представители Минцифры отмечают, что платформа «гарантирует надежное хранение данных и защиту пользователей», так как вся инфраструктура сервиса находится в России. На данный момент в мессенджере зарегистрированы около 2 млн пользователей.

Напомним, что в конце июня президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предполагает в том числе создание национального многофункционального цифрового сервиса, который также будет выполнять функции мессенджера.

Сервис появится на базе отечественного программного обеспечения. Он будет интегрирован с платформами ЕСИА и Госуслуг для предоставления пользователям возможностей по получению государственных и коммерческих услуг. Общение в мессенджере будет доступно на русском и языках коренных народов РФ. Также его функционал позволит совершать телефонные звонки.

Помимо этого, данное приложение станет способом идентификации личности, платформой для взаимодействия учащихся и преподавателей, а также получит функции подписания документов с помощью электронной подписи.
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