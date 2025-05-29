ЕВРАЗ НТМК проводит индустриальную биеннале для художников, посвященную 85-летию комбината

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2025. ЕВРАЗ при поддержке Нижнетагильского музея изобразительных искусств к 85-летию ЕВРАЗ НТМК впервые проводит цикл мероприятий в рамках индустриальной биеннале для художников Уральского федерального округа, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.«Мы стремимся к тому, чтобы в каждом городе присутствия компании людям разных сфер деятельности были доступны возможности для творческой самореализации, профессионального роста и развития. Мы помогаем сохранять и модернизировать архитектурное наследие городов, создавать новые скверы и общественные пространства, обновлять инженерные коммуникации, поддерживать и восстанавливать городские достопримечательности. Для нас важно разнообразие деятельности в городах. Это дает молодежи возможность выбора и формирует привлекательность городов», — отметила директор по связям с органами государственной власти и КСО ЕВРАЗа Мария Дронова.В биеннале принимают участие 35 художников, преподавателей и студентов художественных учреждений из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Сысерти, Каменска-Уральского и Нового Уренгоя. Перед началом творческого пленэра художники побывали в подразделениях комбината и выбрали места для создания картин. Участники выбрали доменный, конвертерный, колесобандажный цеха, а также цех прокатки широкополочных балок.На пленэре художники работали с натуры, стремясь передать впечатления от окружающей среды. Они разделились на малые группы в зависимости от своих интересов. Так, студенты одного из учебных заведений Нижнего Тагила рисовали комплекс зданий заводоуправления ЕВРАЗ НТМК.Завершит биеннале выставка-презентация готовых картин в музейно-выставочном центре ЕВРАЗ НТМК, которая запланирована на август-сентябрь. Все участники получат дипломы и памятные подарки.Отметим, что программа социальных инвестиций ЕВРАЗа включает широкий спектр социальных проектов, направленных на повышение качества жизни в регионах присутствия. Компания поддерживает учреждения культуры, образования, спорта, медицинские учреждения.