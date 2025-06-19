Официальный курс доллара США вырос до 78,39 руб., евро — до 91,74 руб.

УрБК, Москва, 25.05.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 июня 2025 года. Курс доллара США вырос на 10 коп., до 78,39 руб., евро — на 1,90 руб., до 91,74 руб.