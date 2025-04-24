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Вчера, 16:17

Евразийский банк развития ухудшил прогноз роста экономики РФ в 2025 году до 2%

УрБК, Москва, 24.06.2025. Евразийский банк развития (ЕАБР) ухудшил прогноз роста экономики РФ в 2025 году с 2,4 до 2%, говорится в материалах ЕАБР.

По словам аналитиков, на изменение прогноза повлияли слабые итоги I квартала текущего года, высокие ставки в экономике, а также сокращение объема экспорта из-за снижения спроса на международных рынках.

При этом эксперты ЕАБР ожидают, что замедление потребления в РФ будет плавным из-за сохранение высокого темпа роста доходов населения.

По прогнозу банка, ключевая ставка в России к концу года составит 18%.
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