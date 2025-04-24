Евразийский банк развития ухудшил прогноз роста экономики РФ в 2025 году до 2%

УрБК, Москва, 24.04.2025. Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз по росту ВВП России в 2025 году, сообщает ТАСС. По ...14.06.2019 ЦБ ухудшил прогноз роста российской экономики в 2019 году
УрБК, Москва, 14.06.2019. Банк России ухудшил прогноз роста российской экономики в текущем году. Об этом сообщает ...08.06.2018 Евразийский банк развития ухудшил прогноз по темпам роста ВВП РФ в 2018 году
УрБК, Москва, 08.06.2018. Рост ВВП России ожидается на уровне 1,8% в 2018 году против предыдущего, февральского, ...20.01.2015 МВФ: в 2015 году ожидается спад российской экономики
Согласно прогнозам международного валютного фонда, в 2015 году ожидается спад российской экономики на 3%. В октябре ...20.01.2015 МВФ: в 2015 году ожидается спад российской экономики
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2015. Согласно прогнозам международного валютного фонда, в 2015 году ожидается спад ...