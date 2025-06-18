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В МВД рассказали, кем чаще всего представляются телефонные мошенники

УрБК, Москва, 24.06.2025. Представители киберполиции РФ рассказали, кем чаще всего представляются телефонные мошенники.

В Telegram-канале ведомства говорится, что в 50% случае злоумышленники действуют от имени сотрудников МВД, ФСБ, РКН или Росфинмониторинга.

30% аферистов представляются сотрудниками банков. 10% действуют от имени управляющих компаний и ЖКХ. 7% — МФЦ и Госуслуг, 3% — социальных служб и страховых компаний.

Ранее сообщалось, что потери жителей России от онлайн-мошенничества в текущем году снизились в два раза. При этом активность мошенников повысилась в 1,5 раза.
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