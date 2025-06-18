В МВД рассказали, кем чаще всего представляются телефонные мошенники

УрБК, Москва, 18.06.2025. Потери жителей России от онлайн-мошенничества в текущем году снизились в два раза. При этом ...15.05.2025 Мошенники начали обманывать людей под предлогом уточнения трудового стажа
УрБК, Москва, 15.05.2025. Злоумышленники начали обманывать людей под предлогом уточнения трудового стажа. Об этом ...12.12.2023 Мошенники придумали две схемы с использованием новых банкнот номиналом в 5 тыс. рублей
УрБК, Москва, 12.12.2023. Банк России описал две схемы мошенничества, в которых используются новые купюры номиналом 5 ...13.08.2019 В России телефонные мошенники придумали новый способ обмана клиентов банков
Телефонные мошенники стали использовать новый способ обмана клиентов российских банков. Об этом сообщает «Российская ...13.08.2019 В России телефонные мошенники придумали новый способ обмана клиентов банков
УрБК, Москва, 13.08.2019. Телефонные мошенники стали использовать новый способ обмана клиентов российских банков. Об ...