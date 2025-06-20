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В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 24 июня состоится очередное заседание Книжного клуба музея ИЗО

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 24 июня состоится очередное заседание Книжного клуба ИЗО. Мероприятие начнется в 19.00 по адресу ул. Вайнера, 11, сообщает пресс-служба музея.

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 24 июня состоится очередное заседание Книжного клуба музея ИЗО

Этим летом в рамках событийной программы к выставке «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» в Екатеринбурге запланировано три встречи книжного клуба, посвященные литературе и культуре Фландрии. Первое мероприятие в рамках цикла состоялось месяц назад. Ко второй встрече участникам клуба будет необходимо прочитать произведение Моргана Мейса «Пьяный Силен. О богах, козлах и трещинах в реальности».

Напомним, на каждой встрече Книжного клуба Музея ИЗО участники обсуждают несколько небольших произведений, которые предлагается прочитать заранее. Произведения подбираются в соответствии с текущими выставками и дополняют визуальный опыт восприятия искусства.

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 24 июня состоится очередное заседание Книжного клуба музея ИЗО

Стоит добавить, что в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11.

Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» открылась в этой локации весной. В составе экспозиции представлено 100 произведений из коллекции Государственного Эрмитажа — живопись, графика, скульптура, глиптика, образцы шпалерного ткачества, тисненые кожи, художественное серебро, резная кость, представляющие необычайный расцвет фламандской художественной культуры.
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