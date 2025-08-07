В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 19 августа пройдет очередное заседание Книжного клуба музея ИЗО

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 9 августа пройдут лекция и ...24.06.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 24 июня состоится очередное заседание Книжного клуба музея ИЗО
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 24 июня состоится очередное ...23.06.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 24 июня пройдет открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 24 июня состоится открытая ...16.06.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 17 июня пройдет открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 17 июня состоится открытая ...26.05.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 27 мая состоится очередное заседание Книжного клуба музея ИЗО
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 27 мая состоится очередное ...