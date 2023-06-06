На свердловских дорогах установят более 110 детекторов транспортного потока

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Интеллектуальные дороги

В 2023 году в Свердловской области еще на восьми участках дорог появятся детекторы транспортного потока ...

Свердловская область в 2023 году направит на внедрение интеллектуальных транспортных систем порядка 230 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. В текущем году на внедрение интеллектуальных транспортных систем в Свердловской области ...

По итогам 2022 года Свердловская область вошла в топ регионов с активной цифровизацией дорожного движения

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. Свердловская область вошла в число регионов, где идет активная цифровизация дорожного ...

Администрация Екатеринбурга потратит на обеспечение безопасности на дорогах более 330 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2022. Администрация Екатеринбурга потратит на безопасность на дорогах в 2022 году более 330 ...

Администрация Екатеринбурга закупит 185 детекторов транспорта на сумму 8,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2013. Администрация Екатеринбурга собирается потратить на оборудование для мониторинга ...