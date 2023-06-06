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Вчера, 17:38

На свердловских дорогах установят более 110 детекторов транспортного потока

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2025. На дорогах Свердловской области в текущем году установят более 110 детекторов транспортного потока. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Их установка пройдет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Новое оборудование появится на улицах Екатеринбурга и Нижнего Тагила, а также региональных дорогах. Видеодетекторы будут подключены к серверному оборудованию, которое также будет модернизировано.

Отметим, что в целом на внедрение интеллектуальных транспортных систем, включая видеодетекторы, умные светофоры и остановки, а также специальное программное обеспечение, в текущем году в регионе предусмотрено 214,3 млн руб., в том числе 99 млн — из федерального бюджета.
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