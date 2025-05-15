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Вчера, 10:02

В Екатеринбурге в текущем году отремонтировали шесть участков дорог

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2025. В Екатеринбурге в 2025 году отремонтировали шесть участков дорог. В работе находятся еще 18 участков. Плановый срок окончания всех дорожных ремонтов в городе — 15 октября. Об этом заявила директор департамента благоустройства администрации города Тамара Благодаткова на заседании городской коллегии, передает департамент информполитики уральской столицы.

Она также отметила, что на ремонт дорог в нынешнем году было направлено 1 млрд 762 млн руб. из городского и регионального бюджетов. Всего планируется привести к нормативному состоянию 34 участка протяженностью около 32 км и общей площадью 517,8 тыс. кв. м. В том числе 12 участков протяженностью более 13 кв. м и общей площадью 256 тыс. кв. м будут отремонтированы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Т. Благодаткова сообщила, что особое внимание в ходе работ уделяется тротуарам и созданию безбарьерной среды. Так, в текущем году запланирован ремонт около 94 тыс. кв. м тротуаров, 547 понижений и обустройство двух пандусов для маломобильных граждан.

Стоит отметить, что общая протяженность дорог Екатеринбурга составляет 1 тыс. 200 км, из них 516 км относятся к городской агломерации. На данный момент, согласно данным диагностики, проведенной комиссией по проверке качества и системой «Эталон», нормативному состоянию соответствуют 62% из них.
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