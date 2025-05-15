В Екатеринбурге в текущем году отремонтировали шесть участков дорог

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2025. В Екатеринбурге увеличили план по ремонту дорог в текущем году, сообщает департамент ...08.04.2025 В Академическом районе Екатеринбурга будет отремонтировано шесть участков дорог
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2025. В Академическом районе Екатеринбурга в рамках голосования определили участки дорог, ...03.04.2025 В Екатеринбурге за три дня отремонтировали 91 участок дорог
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2025. В Екатеринбурге за три дня отремонтировали 91 участок дорог в семи районах города. Для ...14.03.2025 В Екатеринбурге в 2025 году отремонтируют 30 участков дорог
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2025. В Екатеринбурге в текущем году планируется отремонтировать 410 тыс. кв. м дорог, ...10.11.2022 В Екатеринбурге отремонтировали 15 дорожных участков по нацпроекту БКД
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. В Екатеринбурге завершился ремонт улиц в рамках национального проекта «Безопасные ...