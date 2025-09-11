УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 12:15

В Екатеринбурге отремонтировали три участка улиц культурно-туристического значения

УрБК, Екатеринбург,19.09.2025. В Екатеринбурге отремонтированы три участка улиц, где расположены объекты культурного и туристического значения. Работы прошли в рамках программы национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает департамент информполитики города.

Так, на участке ул. Большакова, от Белинского до 8 Марта, расположен Мемориальный дом-музей П.П. Бажова — легендарного уральского писателя, автора сборника сказов «Малахитовая шкатулка». Протяженность отремонтированного участка составила 0,74 км, а площадь — 9 тыс. 940 кв. м.

На другом участке, который специалисты привели в нормативное состояние (от Гагарина до Софьи Ковалевской по Первомайской), располагаются Дендрологический парк и Музей вооружения и военной техники. Протяженность отремонтированного участка дороги составила 0,66 км, площадь — 11 тыс. 344 кв. м.

А на участке ул. Мамина-Сибиряка (от Азина до дома № 4 по Шарташской) отремонтировали подъезды и подходы к Харитоновскому саду, в шаговой доступности от которого находятся Храм вознесения Господня и памятник архитектуры — усадьба Расторгуевых–Харитоновых. Этот участок автодороги протянулся на 1,077 км, площадь работ составила 16 тыс. 285 кв. м.

На всех перечисленных участках специалисты подрядных организаций уложили новый асфальт, выправили или заменили бордюрные камни, нанесли дорожную разметку, а также выполнили понижение на пересечении проезжей и пешеходной частей в рамках создания безбарьерной среды.

Добавим, общая протяженность объектов, запланированных к ремонту по нацпроекту в текущем сезоне в Екатеринбурге составляет более 13 км, а площадь — 256 тыс. 040 кв. м.

Ранее директор департамента благоустройства администрации города Тамара Благодаткова сообщила, что на ремонт дорог в Екатеринбурге в нынешнем году было направлено 1 млрд 762 млн руб. из городского и регионального бюджетов. Всего планируется привести к нормативному состоянию 34 участка протяженностью около 32 км и общей площадью 517,8 тыс. кв. м.
