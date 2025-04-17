УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 09:45

В Екатеринбурге завершились работы на трех участках дорог, ведущих к социальным учреждениям

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2025. В Екатеринбурге завершились работы на трех участках дорог, ведущих к социальным учреждениям, проходившие в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает департамент информполитики города.

Первый участок расположен по ул. Ильича, от Избирателей до проспекта Космонавтов. Он ведет к спортивному клубу «Родина». Общая площадь ремонтируемого участка составила около 10 тыс. кв. м, а протяженность — 464 м. В спортклубе «Родина» занимается популярными видами единоборств молодежь Орджоникидзевского района.

Второй участок, ремонт которого был недавно завершен, — большой отрезок проспекта Космонавтов, от Машиностроителей до Старых Большевиков. Там располагается Уральский центр народного искусства имени Е.П. Родыгина, который является домашней концертной площадкой для Детского центра народного искусства и квартета «Урал», а также средняя школа № 136, на территории которой располагается летний лагерь. Общая площадь участка, подвергнутого капремонту, составила 44 тыс. кв. м, а протяженность — 1 тыс. 450 м.

Третьим участком стал отрезок дороги по ул. Мамина-Сибиряка, от Азина до дома № 4 на ул. Шарташской. Поблизости от данного участка располагаются сразу несколько детских садов, школа, спортплощадка и площадка для воркаута. Протяженность отремонтированного отрезка — 1 тыс. 077 м, а площадь — 16 тыс. 285 кв. м.

Отметим, что всего в нынешнем году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будут отремонтированы объекты общей протяженностью 13 км и общей площадью 256 тыс. 40 кв. м.
