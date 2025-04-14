В Екатеринбурге отремонтировали четыре улицы по запросу горожан

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2025. В Екатеринбурге продолжатся работы по ремонту проспекта Космонавтов на участке от ...15.11.2024 В Екатеринбурге за год отремонтировали почти 500 тыс. кв. метров дорожного полотна
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2024. В Екатеринбурге за год отремонтировали 31 участок автодорог общей площадью 482 тыс. кв. ...20.08.2024 В Екатеринбурге в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» по обращениям местных жителей отремонтировали три участка дорожного полотна
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2024. В Екатеринбурге в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные ...15.08.2024 В Екатеринбурге в рамках нацпроекта БКД отремонтировали дороги около образовательных учреждений
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2024. В Екатеринбурге в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные ...14.12.2023 В Екатеринбурге отремонтированная в рамках БКД дорога облегчила горожанам проезд к ледовому городку на Эльмаше
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. В Екатеринбурге благодаря отремонтированной в рамках национального проекта «Безопасные ...