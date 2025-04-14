УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:41

В Екатеринбурге отремонтировали четыре улицы по запросу горожан

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2025. В Екатеринбурге отремонтировали четыре улицы по запросу горожан в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает департамент информполитики города.

В число таких участков этого сезона вошли: ул. Победы, от проспекта Космонавтов до Индустрии (протяженность — 1,16 км, общая площадь работ — более 25 тыс. кв. м); автодорога по ул. Бакинских комиссаров, от Коммунистической до проспекта Космонавтов (1,31 км, 35 тыс. кв. м); дорога по ул. Хорякова, от проспекта Ленина до Радищева (750 м, 11 тыс. 180 кв. м); ул. Ильича, от Избирателей до проспекта Космонавтов (464 м, 10 тыс. кв. м).

На всех территориях работники уложили новый асфальт, выправили или заменили бордюрные камни. Также специалисты нанесли дорожную разметку, выполнили понижение на пересечении проезжей и пешеходных частей.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.04.2025 В Екатеринбурге продолжатся работы по ремонту проспекта Космонавтов

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2025. В Екатеринбурге продолжатся работы по ремонту проспекта Космонавтов на участке от ...

15.11.2024 В Екатеринбурге за год отремонтировали почти 500 тыс. кв. метров дорожного полотна

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2024. В Екатеринбурге за год отремонтировали 31 участок автодорог общей площадью 482 тыс. кв. ...

20.08.2024 В Екатеринбурге в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» по обращениям местных жителей отремонтировали три участка дорожного полотна

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2024. В Екатеринбурге в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные ...

15.08.2024 В Екатеринбурге в рамках нацпроекта БКД отремонтировали дороги около образовательных учреждений

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2024. В Екатеринбурге в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные ...

14.12.2023 В Екатеринбурге отремонтированная в рамках БКД дорога облегчила горожанам проезд к ледовому городку на Эльмаше

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. В Екатеринбурге благодаря отремонтированной в рамках национального проекта «Безопасные ...

Популярные новости
12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий
Архив новостей
Сентябрь 2025 (315)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.