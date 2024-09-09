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Вчера, 11:41

Площадь 1905 года в Екатеринбурге станет площадкой для летнего фестиваля

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2025. Площадь 1905 года в Екатеринбурге станет площадкой для летнего фестиваля «Лето на площади». В июле на месте парковки организуют новое общественное пространство для отдыха и активностей. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

В этом месте появятся сотни зеленых насаждений, а также клумбы, скамьи, зонты и настил. Для размещения новых объектов будут использоваться различные мобильные конструкции.

Кроме того, на территории общественного пространства планируется проводить концерты, выставки, ярмарки, а также спортивные мероприятия.

«Опыт прошлых лет показал, что площадь 1905 года может стать еще одним популярным и привлекательным пространством в нашем городе», — написал А. Орлов.
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