Площадь 1905 года в Екатеринбурге станет площадкой для летнего фестиваля

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. В Екатеринбурге на площади 1905 года в этом году вместо традиционного ледового городка ...15.01.2024 Фестиваль «Атмофест» в Екатеринбурге переедет на левый берег Исети выше Макаровского моста
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. Фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест», который проводят в августе в Екатеринбурге ...01.08.2022 В Екатеринбурге до 6 сентября закрыли парковку на площади 1905 года для проведения фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест»
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2022. В Екатеринбурге с сегодняшнего дня закрыта для автомобилистов парковка на площади 1905 ...01.06.2022 В Екатеринбурге закроют парковку на площади 1905 года для проведения фестиваля барбекю
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2022. В Екатеринбурге с 1 по 6 июня будет закрыта парковка на площади 1905 года. Это ...20.05.2021 В Екатеринбурге 22 и 23 мая закроют парковку на площади 1905 года
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. Площадь 1905 года в Екатеринбурге будет закрыта для парковки автомобильного транспорта ...