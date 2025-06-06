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Продажи готовой еды в России во II квартале могут вырасти на 20%

УрБК, Москва, 18.06.2025. Продажи готовой еды в России во II квартале 2025 года в денежном выражении вырастут на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В штуках показатель увеличится на 20%. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды и аналитической компании NTech, пишет «Коммерсантъ».

Эксперты отмечают, что россияне все чаще выбирают готовые варианты блюд из-за нехватки времени на приготовление домашней еды. Особую популярность эта продукция приобретает среди молодого поколения.

По данным аналитиков, уже сейчас спрос начинает превышать предложение. Мощностей производителей пока недостаточно для насыщения рынка.
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