Продажи готовой еды в России во II квартале могут вырасти на 20%

УрБК, Москва, 06.06.2025. В России продажи детского питания в розницу с апреля 2024-го по март 2025 года в натуральном ...09.04.2025 Дисконт на вторичное жилье в Екатеринбурге в I квартале 2025 года в среднем составил 4,5%
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2025. Скидки на вторичное жилье в Екатеринбурге в I квартале 2025 года в среднем составили ...04.04.2025 Продажи новых легковых автомобилей в России в I квартале снизились на 26%
УрБК, Москва, 04.04.2025. В России в I квартале 2025 года реализовали 254 тыс. 069 легковых и легких коммерческих ...13.12.2024 Аналитики прогнозируют в 2025 году снижение спроса на услуги сервисов готовой еды
Аналитики компании Dostaевский прогнозируют снижение покупательской способности клиентов сервисов готовой еды в России ...13.12.2024 Аналитики прогнозируют в 2025 году снижение спроса на услуги сервисов готовой еды
УрБК, Москва, 13.12.2024. Аналитики компании Dostaевский прогнозируют снижение покупательской способности клиентов ...