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Свердловчане зарегистрировали по «гаражной амнистии» более 10 тыс. объектов

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2025. Жители Свердловской области в рамках «гаражной амнистии» зарегистрировали более 10 тыс. гаражей и земельных участков под ними. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по региону.

Согласно данным ведомства, с 1 сентября 2021 года в реестр были внесены данные о 4 тыс. 433 гаражных боксах и 5 тыс. 704 земельных участках.

Добавим, что программа действует до 1 сентября 2026 года.

«Только зарегистрированное право собственности дает возможность свободно распоряжаться имуществом: продавать, дарить, обменивать или передавать в аренду. Наличие права собственности также необходимо для получения компенсаций в случае утраты имущества в результате пожаров, наводнений и других стихийных бедствий, а также для резервирования земли под строительство социально значимых объектов», — отмечает замруководителя Управления Росреестра по Свердловской области Ирина Семкина.
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