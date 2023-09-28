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В России в рамках гаражной амнистии легализовали более 318 тыс. гаражей и участков

УрБК, Москва, 29.01.2024. По данным Росреестра, с начала действия в 2021 году закона о гаражной амнистии до 1 января 2024 года жители России зарегистрировали более 318 тыс. объектов — 115 тыс. гаражей и 203 тыс. земельных участков под ними. Об этом сообщает Прайм.

«В 2023 году таких объектов было зарегистрировано более 180 тыс. — 63 тыс. гаражей и свыше 117 тыс. участков», — комментирует статистику глава Росреестра Олег Скуфинский.

За время действия упрощенного порядка оформления больше всего гаражей зарегистрировали в Татарстане, Приморском крае, Ярославской, Московской и Ленинградской областях. По количеству земельных участков лидируют Подмосковье, Омская, Тюменская, Саратовская и Ленинградская области.

Ведомство напоминает, что закон о гаражной амнистии позволяет до 1 сентября 2026 года оформить в упрощенном порядке в собственность земельный участок и расположенный на нем гараж при условии, что гараж был возведен до 30 декабря 2004 года.
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