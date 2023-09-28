В России в рамках гаражной амнистии легализовали более 318 тыс. гаражей и участков

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. Свердловская область стала лидером среди регионов РФ по количеству внесенных сведений о ...26.05.2022 Свердловчане зарегистрировали 737 объектов в рамках «гаражной амнистии»
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2022. Свердловская область вошла в топ-3 регионов-лидеров по исполнению закона о «гаражной ...29.04.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился организовать комиссию по гаражной амнистии
УрБК, Екатеринбург, 29.04.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился организовать комиссию, которая ...23.03.2021 Госдума приняла законопроект об упрощенном порядке оформления гаражей
УрБК, Москва, 23.03.2021. Госдума 23 марта 2021 года в третьем и окончательном чтении приняла законопроект, позволяющий ...14.10.2010 В УрФО отмечено снижение числа заявлений граждан на участие в «дачной амнистии»
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2010. Помощник полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Сергей ...