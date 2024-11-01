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Свердловчане по «гаражной амнистии» получили в собственность почти 11 тыс. земельных участков

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2025. В Свердловской области по «гаражной амнистии» предоставлено в собственность почти 11 тыс. земельных участков за три с половиной года действия закона. Упрощенная схема оформления в собственность гаражей и участков под ними продлится до 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

По словам руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Игоря Цыганаша, в Единый государственный реестр недвижимости с момента старта программы в регионе было внесено 4 тыс. 433 гаражных бокса. Для оформления в собственность гаража, построенного до 30 декабря 2004 года, и участка под ним необходимо подать заявление в Мингосимущество Свердловской области, предоставив документы, позволяющие установить право собственности. Таким образом, земельный участок под гаражом будет предоставлен гражданину бесплатно.

Министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Кузнецов отметил, что ежегодный прирост заявлений на регистрацию прав собственности по «гаражной амнистии» составляет 200%.

Отметим, что в области за прошлый год было зарегистрировано 8 тыс. 910 машино-мест.
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