Свердловчане по «гаражной амнистии» получили в собственность почти 11 тыс. земельных участков

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УрБК, Екатеринбург, 04.10.2021. В Свердловской области Росреестр зарегистрировал первый объект по «гаражной амнистии». ...