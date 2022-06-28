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Свердловская область стала лидером среди регионов РФ по «гаражной амнистии»

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. Свердловская область стала лидером среди регионов РФ по количеству внесенных сведений о гаражных боксах и земельных участках под ними в рамках «гаражной амнистии». Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщила начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Управления Росреестра региона Ксения Шакинко.

«По состоянию на 1 сентября на территории региона в Росреестр внесено более 2,7 тыс. сведений о гаражных боксах и свыше 2,2 тыс. о земельных участках под ними», — рассказала К. Шакинко.

Также она добавила, что оформление гаражей и участков нужно, чтобы получить статус объекта недвижимости. Это позволит гражданам затем продать, подарить или заложить свое имущество.

«За 2023 год число заявлений на оформление гаражей и земли под ними увеличилось вдвое в сравнении с прошлым годом. Если в 2022 году было 300 заявок, то в этом их уже 600», — поделилась начальник регионального отдела по работе с земельными участками, собственность на которые не разграничена, департамента земельных отношений министерства по управлению госимуществом Ольга Заварыкина.

Напомним, что закон о «гаражной амнистии» вступил в силу с 1 сентября 2021 года. Он упрощает порядок оформления прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых они расположены. Упрощенная схема регистрации действует до 1 сентября 2026 года.
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