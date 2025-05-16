Средний размер выданных в Свердловской области микрозаймов за месяц снизился на 4%

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2025. Средний размер выданных в Свердловской области микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) в мае 2024 года снизился на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 9,77 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по стране средний размер микрозаймов за месяц снизился на 3,9%, до 9,7 тыс. руб.



Самую слабую динамику показали Ханты-Мансийский АО (-5,9%), Санкт-Петербург (-5,8%), Новосибирская область (-5,5%), Ленинградская область (-5,1%), Ростовская область (-5%), а также Москва (-4,7%).



Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков заявил, что средний размер микрозайма в РФ снижается третий месяц подряд. При этом в течение последнего года показатель находится в диапазоне 9,6-10,4 тыс. руб. На динамику сейчас больше всего влияют меры регулятора по охлаждению микрофинансового рынка.