Средний размер выданных в Свердловской области микрозаймов за месяц снизился на 4%

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2025. Средний размер выданных в Свердловской области микрозаймов (или «займов до зарплаты» до ...21.04.2025 Средний размер выданных в Свердловской области микрозаймов снизился до 10,24 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2025. Средний размер выданных в Свердловской области микрозаймов (или «займов до зарплаты» до ...22.05.2024 На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов за месяц снизился на 0,5%
УрБК, Челябинск, 22.05.2024. В Челябинской области средний размер выданных в апреле микрозаймов составил 9,56 тыс. ...28.03.2023 Средний размер выданных в Свердловской области микрозаймов за месяц снизился на 8,3%
В Свердловской области средний размер выданных в феврале микрозаймов составил 8 тыс. 108 руб., что на 8,3% меньше по ...28.03.2023 Средний размер выданных в Свердловской области микрозаймов за месяц снизился на 8,3%
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. В Свердловской области средний размер выданных в феврале микрозаймов составил 8 тыс. ...