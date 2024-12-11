Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила премию «Твердые знаки»

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. «Уральские авиалинии» стали победителем ежегодной национальной туристической премии ...27.05.2022 «Уральским авиалиниям» вручили награду за вклад в развитие воздушного транспорта на премии «Крылья России-2021»
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2022. «Уральские авиалинии» получили награду в номинации «За вклад в развитие воздушного ...17.11.2015 Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила награду от Oracle за инновационные проекты
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2015. Авиакомпания «Уральские авиалинии» отмечена престижной наградой «За лучший ...17.06.2015 Тысячный покупатель интернет-магазина «Уральских авиалиний» получила свой заказ бесплатно
УрБК, Екатеринбурге, 17.06.2015. Жительница Екатеринбурга, ставшая тысячным покупателем интернет-магазина авиакомпании ...10.01.2012 В 2011 году услугами ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» воспользовались более 2,5 млн. пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2012. ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» завершило 2011 год очередным рекордом. В канун ...