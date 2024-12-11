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Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила премию «Твердые знаки»

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2025. Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила премию «Твердые знаки», учрежденную ИД «Коммерсантъ-Урал» в номинации «Бренд года», сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила премию «Твердые знаки»

Церемония награждения прошла в администрации Екатеринбурга. Награду из рук главы города Алексея Орлова получил заместитель генерального директора — директор по авиационной безопасности авиакомпании Николай Необутов.

«Город Екатеринбург известен не только в стране, но и во всем мире. И мы стараемся развивать это направление и открывать новые маршруты, чтобы жители города реализовывали наш слоган: «Ваши мечты, наши крылья». Сколько я летал «Уральскими авиалиниями», ни разу никуда не опаздывал», — сказал А. Орлов.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила премию «Твердые знаки»

Отметим, что премия основана на исследовании активного интереса аудитории к событиям, проектам, брендам и именам, связанным с Екатеринбургом. Кроме «Уральских авиалиний», награду получили: фестиваль Ural Music Night, боец смешанных боевых искусств Петр Ян, проект второй ветки метрополитена и другие знаковые для Екатеринбурга компании, личности или явления.

Фото агентства Geometria Екатеринбург и пресс-службы «Уральских авиалиний»
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